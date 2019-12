Nedved: "Per lo Scudetto c'è anche la Lazio che lotterà fino in fondo"

Ai margini del sorteggio di Champions League, che ha accoppiato la Juventus con il Lione, Pavel Nedved ha parlato in zona mista anche della corsa Scudetto che - secondo il dirigente juventino - non vede coinvolte solo Inter e Juve: "La sfida con i nerazzurri è bella, ma ci sono anche Lazio, Roma e Atalanta e giocheremo per lo Scudetto fino in fondo".

