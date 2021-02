Negro racconta Nedved e Conceiçao: “Pavel è un paravento, a Sergio cantavamo sempre una canzone...”

Dopo le vittorie di Liverpool e PSG, questa sera proseguono gli ottavi di Champions League con le Siviglia-Borussia Dortmund e Porto-Juventus. La sfida del do Dragao, metterà di fronte due ex calciatori della Lazio: Pavel Nedved, attuale dirigente bianconero, e Sergio Conceiçao, allenatore dei portoghesi. Paolo Negro, ex compagno di entrambi in biancoceleste, ha raccontato alcuni aneddoti ai microfoni di Calciomercato.com: "Pavel è diventato un paravento! Da quando è alla Juventus sembra che abbia giocato in quella squadra. Io invece penso che non ci si debba mai scordare degli altri club in cui si è stati. Sergio, invece, nello spogliatoio lo prendevamo sempre in giro cantandogli la canzone 'Tristezza' di Ornella Vanoni. Diciamo che non era proprio un tipo allegro".