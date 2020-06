Nicola (all.Genoa): "La Juventus? Nulla è impossibile, arriva nel momento giusto"

Dopo le dichiarazioni di Sarri per presentare la sfida di domani tra Genoa e Juventus, arrivano anche quelle dell'allenatore rossoblù Davide Nicola: " La Juventus? Incontriamo una squadra forte e capace. Ma la troviamo nel momento giusto per noi. Nulla è impossibile. Arriva in un momento che ci serve". Un messaggio diretto quello di Nicola che quindi non si dà per vinto e dichiara battaglia aperta. Il primo anticipo della 29esima giornata sarà quello tra Torino e Lazio: i biancocelesti dovranno prima fare il loro dovere e poi gustarsi il secondo anticipo di giornata, nella speranza che le parole di Nicola si tramutino in fatti.