Nicoletti spiega: "Non mi aspetto tanto dalla Lazio. Mentre la Roma..."

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Costantino Nicoletti, che ha parlato del mese di gennaio di alcune big di Serie A, tra cui anche la Lazio. In questo girone di ritorno di campionato si aspetta tanto dal Milab e soprattutto dalla Roma. Meno dai biancocelesti. Queste le sue parole: “A me sta sorprendendo il Napoli. Nonostante gli azzurri siano nelle prime posizioni stanno ancora facendo mercato. Questo è il potere di Antonio Conte. Questo ti fa capire il potere che ha un allenatore. Per la lotta allo scudetto sono Inter, Atalanta e Napoli. Io vedo le prime due sullo stesso livello e mezzo gradino sotto il Napoli. Per il resto mi aspetto grandi cose dalla Roma, che non si può vedere a metà classifica, mentre non mi aspetto grandi cose dalla Lazio”.