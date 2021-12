Novavax, Vaccino annuale, mRNA 2.0: i prossimi anni contro il Covid

Il Covid resterà ancora nella nostra vita per anni. Gli esperti concordano in questo e sono restii al momento al fornire un "libera tutti" anche a larga parte dei vaccinati. Tuttavia la direzione intrapresa è quella, anche per l'arrivo di importanti novità sui vaccini. Quattro in particolari sono i prossimi passi della lotta al Covid-19: > QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO SULLE QUATTRO NOVITA' DELLA LOTTA AL CORONAVIRUS PER I PROSSIMI ANNI <