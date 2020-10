Nove anni fa l’addio al giornalista Andrea Pesciarelli

Giornalista e tifoso della Lazio, Andrea Pesciarelli. In una maledetta notte romana se n’è andato per sempre dopo un incidente in scooter. Era l’8 ottobre del 2011. Ha lasciato un incredibile vuoto nel panorama giornalistico italiano. Ma non solo: amato e stimato dai colleghi, metteva i colori biancocelesti davanti a tutto. Il suo ricordo è sempre vivo. Gli sono stati intitolati tornei di calcio e premi letterari. “Il Pescia", così lo chiamavano tutti, incarnava il prototipo del giornalista perfetto, quello che amava sapere, conoscere, raccontare e informare gli altri. Ma incarnava anche l’essere laziale. Un personaggio a tutti gli effetti che manca a tutti.