Nuovi stadi, Voller: “I tifosi di Lazio e Roma mi fanno un po’ pena”

© foto di Federico Gaetano

Rudi Voller dice la sua sul campionato italiano. L'ex attaccante della Roma, ora direttore generale del Bayer Leverkusen, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta parlando degli stadi di Serie A e non solo: "In Italia servono stadi nuovi. In Germania abbiamo stadi eccezionali, sfruttiamo i Mondiali del 2006 con tanti stadi nuovi. Purtroppo solo Udinese, Juve e poche altre hanno uno stadio bello. Mi fanno un po' pena i tifosi della Roma e della Lazio che non vedono niente. Spero facciano nuovi stadi. Seguo ancora la Serie A, ma non è più come negli anni '80 '90, che era la numero uno al mondo. Ora la Premier League è imbattibile, lo dimostra la Champions League. La cosa bella dell'Italia, a differenza della Germania, è che il campionato è equilibrato, da noi domina solo il Bayern, è più noioso".