Oddi: "La Lazio deve voltare pagina, ora testa al campionato"

Niente da fare per la Lazio, che cade con il Bayern Monaco in Champions League. Ai microfoni di Radiosei ne ha parlato Giancarlo Oddi: "Io credo che la Lazio non deve credere di essere quella di ieri, deve credere nelle sue qualità. Devono essere consapevoli di essere una squadra forte, bisogna dimostrarlo in campo. Ora è necessario voltare pagina e concentrarsi sul campionato, perchè è importante recuperare dei punti. Non è facile però l'allenatore e la società devono aiutare questi ragazzi. Il Bayern ha fisico, velocità, mi hanno impressionato sulla tecnica individuale. Noi abbiamo commesso tanti errori proprio di tecnica individuale".