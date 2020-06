Olanda, tifosi negli stadi da settembre senza intonare cori

Arrivano novità sulla questione tifosi negli stadi dall’Olanda, che è stato uno dei primi paesi europei a dare lo stop definitivo al calcio. È anche la prima nazione, però, a dare l’ok per il ritorno dei tifosi negli impianti sportivi anche se con delle norme specifiche. Lo ha confermato il premier Mark Rutte in una conferenza stampa. Da settembre, con l’inizio della nuova stagione, gli stadi saranno riaperti al pubblico con una capienza ridotta a un terzo per garantire le regole di distanziamento. C’è però una norma davvero particolare: sugli spalti i tifosi non potranno né cantare né urlare perché le probabilità di diffusione del virus sarebbero maggiori.