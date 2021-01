Olimpiadi, Malagò: "Come un romanzo difficile da capire, ma da oggi il Coni è un ente indipendente"

L'Italia parteciperà regolarmente ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il decreto legge relativo all'autonomia del Coni. Il presidente Giovanni Malagò ha commentato in conferenza stampa il via libera al decreto che salta l'indipendenza dell'organo sportivo e mette al riparo il nostro Paese dal rischio di sanzioni del CIO: "È stato un percorso in cui si sono succedute varie puntate, qualcuno ha provato addirittura a riassumerle. Un romanzo, che visto da fuori è stato difficile da spiegare. Poi un'escalation incredibile di queste ultime ore perché c'è stato un fatto: la quasi tempesta perfetta, al di la della pandemia con cui conviviamo".

"LASCIATECI SERENITÀ" - "Tutto sistemato? No, ma lasciateci oggi qualche minuto di serenità. Poi da domani con la giusta dignità che la storia del Coni richiede, faremo tutti gli approfondimenti del caso, con la volontà di trovare tutte le soluzioni. Perché chi fa sport non fa contenziosi ma abbiamo dimostrato tutto il coraggio di chi vuole difendere tutti i suoi diritti. Non voglio fare alcun tipo di polemica, c'è un lato molto positivo di questa vicenda, finita all'ultimo secondo dei tempi supplementari: è stata chiarita una cosa, che il Coni è da oggi un ente pubblico assolutamente indipendente".

MOMENTI DI DIFFICOLTÀ - "Ci sono stati momenti di conflittualità, ma all'italiana e all'ultimo secondo, sono state mantenute le priorità e non era nulla di scontato. Stamattina il governo ha convocato un consiglio dei ministri apposta, per questo ringrazio il premier Conte, il ministro Spadafora e gli altri, pur essendoci una crisi di governo. È stata una via crucis, un calvario, sono riconoscente di questo".

