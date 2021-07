Olimpiadi Tokyo, Toshiro Muto: "Se i casi Covid aumenteranno dovremo consultarci sul da farsi"

Il Covid continua a far paura soprattutto con la variante Delta che si sta diffondendo ormai ovunque provocando una risalita dei casi. In allarme anche il Giappone dove tra soli tre giorni inizieranno le Olimpiadi. Per questo motivo il capo del comitato organizzativo, Toshiro Muto, in conferenza stampa non ha escluso decisioni drastiche nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare: "Abbiamo avuto una riunione l'altro giorno in cui è stato detto che continueremo a monitorare la situazione. Non possiamo prevedere cosa accadrà con i casi di coronavirus, ma se l'infezione si dovesse diffondere ulteriormente dovremmo nuovamente consultarci”.

AURONZO GIORNO 10 - Lazio, negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra: i dettagli

Calciomercato Lazio: intesa con il Bordeaux per Basic, ma c'è un ostacolo

TORNA ALLA HOME PAGE