Oristanio sulla Lazio: "Ranieri voleva andare via? Vi spiego com'è andata"

Lo scorso anno la Lazio stava per portare alle dimissioni Claudio Ranieri. Ancora sulla panchina del Cagliari il tecnico aveva deciso di farsi da parte proprio dopo la sconfitta contro i biancocelesti, allenati ancora da Maurizio Sarri. Alla fine, però, i giocatori l'hanno convinto a restare, arrivando poi alla salvezza a fine anno. Ai microfoni di Calciomercato.com, Gaetano Oristanio, ora al Venezia ma la stagione passata al Cagliari, ha raccontato proprio quei momenti dopo la disfatta. Ecco le sue parole: “La sconfitta contro la Lazio? Ciò che succede nello spogliatoio resta nello spogliatoio. Le dimissioni di Ranieri abbiamo percepito che non era la scelta giusta. Eravamo sulla strada giusta anche se non sembrava. Eravamo sempre uniti, anche nei momenti di difficoltà. Era il nostro segreto, rimanere uniti in qualsiasi momento, che poi ci ha portati all’obiettivo”.