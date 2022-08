Otto anni senza Aldo Donati: il ricordo da parte della Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Sono passati già otto anni dalla dipartita di Aldo Donati noto cantautore romano celebre anche per essere stato un grande tifoso della Lazio. Nel corso della sua carriera ha prodotto diverse canzoni dedicate alla prima squadra della Capitale tra cui "La Lazio mia", "La più bella di tutte quante" e soprattutto "So già du ore" primo storico inno dedicato alla formazione biancoceleste prodotto nel 1977, che ancora oggi i tifosi intonano durante le partite casalinghe. Un personaggio indimenticabile per questo la società sul proprio sito ufficiale ha voluto dedicare un pensiero all'artista nel giorno dell'anniversario della sua morte.