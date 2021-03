Padel, Di Canio: "Mi ha fatto appassionare Marchegiani. Pronto a sfidare Totti e De Rossi"

Dal calcio al Beach Soccer, passando per il Footgolf fino ad arrivare al Padel. Paolo Di Canio non ha mai smesso con lo sport, ce l'ha nel sangue. Il Padel è diventata ora la sua grande passione, trasmessagli da un altro ex Lazio: "Ho provato cinque anni fa per la prima volta ma non mi era piaciuto. Poi, l’anno dopo, Marchegiani mi invitò a casa sua e scoprii che il padel aveva tanto da potermi dare", riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Poi prosegue: "Giannichedda e Fiore sono i più forti che ho incontrato, una coppia amalgamata. Totti e De Rossi? Non ci sarebbe nessun problema a giocarci, se c’è da divertirsi io gioco, il padel mi piace per questo". Insomma, un derby di Padel è alle porte?