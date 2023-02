PAGELLE Juventus - Lazio: Maxi-errore, Immobile a mezzo servizio

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

MAXIMIANO 4,5: Paratona sul diagonale di Kostic, e pensi: “Però, niente male!”. Poi, a un soffio dall’intervallo, l’erroraccio sul colpo di testa di Bremer: uscita fuori tempo, al brasiliano basta spizzarla per esultare. I buoni interventi non pesano quanto lo sbaglio fatale.

LAZZARI 5: Ha Kostic dalla sua parte, di certo non è l’avversario più comodo per ritrovare la titolarità. Ci si aspettava comunque di più, non c’è dubbio: il serbo lo salta troppo facilmente e conclude col mancino, in proiezione offensiva non si vede mai.

PATRIC 5: Bremer gli sfila alle spalle, è quello più vicino, poteva limitarlo maggiormente. In affanno anche nella ripresa, per fortuna Kean rimane in piedi e poi calcia centrale.

ROMAGNOLI 6: Qualche anticipo puntuale, il vantaggio della Juve arriva perché per troppo tempo gravita intorno all’area di rigore. Una buona chiusura nella ripresa, fa quel che può.

Dal 78’ CASALE sv

MARUSIC 5,5: Un tiro da fuori che è l’occasione più pericolosa della Lazio. Demerito della squadra, più che merito suo. Primo tempo in cui soffre come tutti, nella ripresa spinge comunque più di Lazzari.

VECINO 5: Ah, giocava? Ci si accorge di lui solo a inizio secondo tempo, quando la Lazio alza il proprio baricentro e inquadrano l’area della Juve: qualche inserimento senza che gli arrivi il pallone, nulla più.

Dal 58’ MILINKOVIC 5,5: Entra e non fa rimpiangere Vecino, purtroppo.

CATALDI 5,5: Tutto il centrocampo va in affanno. Il mancato movimento offensivo, unito alla pressione della Juve, non lo agevola nell’impostazione. Difficoltà collettiva.

Dal 75’ MARCOS ANTONIO 6: Prova a velocizzare l’azione, la Juve concede pochi spazi tra le linee.

LUIS ALBERTO 5,5: Difficile accendersi in una serata così. Poche invenzioni, non solo per responsabilità personali. Esce

Dal 75’ BASIC 6: Un tiro ribattuto dal limite, stop così.

FELIPE ANDERSON 5,5: Un tempo da esterno, l’altro da falso nueve. Ci mette voglia, solo quella però: viene incontro, con la Juve bassa a difendere il vantaggio l’area è costantemente sguarnita.

IMMOBILE 5: Titolare dopo il finale di match con la Fiorentina. Non è condizione, si vede in ogni scatto o giocata. Esce all’intervallo, non ha mezza chance per colpire.

Dal 46’ PEDRO 5,5: Tocca parecchi palloni, nessuno di questi si trasforma in qualcosa di pericoloso.

ZACCAGNI 5: Non combina nulla, in gare così non possono bastare i falli guadagnati sulla trequarti. Manca la precisioni sui cross, la solita personalità stagionale.

ALL. SARRI 5: Approccio sbagliato, finora la Lazio aveva toppato pochi primi tempi. Una volta segnato il gol, la Juve alza il muro: la sensazione che si potesse giocare per 5 giorni di fila senza mai far male ai bianconeri.

