PAGELLE Lazio-Atalanta: Rovella un gigante, top-Gila. Dia si divora il 2-0

PROVEDEL 6,5: Paratona su Lookman, si era allungato al massimo per deviarla in corner. Non può nulla quando Lookman serve Brescianini a porta vuota.

MARUSIC 6: Primo tempo eccezionale, la ripresa è decisamente già complicata. Cuadrado di testa non inquadra la porta, poi viene messo fuori causa dal tocco di Zaniolo che libera Lookman.

GILA 7: Prestazione super, morde e legge in anticipo ogni situazione. Rischia un po’ troppo in impostazione, ma la sua crescita è esponenziale. È diventato un difensore top, si vede soprattutto in serate del genere.

ROMAGNOLI 7: Annulla De Ketelaere, non lo fa mai girare, una prova di grande intelligenza ed esperienza. Non molla un centimetro, deciso e puntuale.

TAVARES 5,5: Nella ripresa le difficoltà aumentano in modo esponenziale, fino all’intervallo si era fatto rispettare e aveva messo dentro un cross interessante per Tchaouna.

Dal 63’ PELLEGRINI 6,5: Doppio salvataggio su Lookman, entra in modo convinto.

DELE-BASHIRU 7: Buca Carnesecchi con il destro, si inserisce alle spalle della difesa sorprendendo De Roon. Le energie calano nel finale, la sua rimane una partita strapositiva e ci mancherebbe altro.

ROVELLA 7,5: Partita sontuosa, fa tutto ciò che si chiede a un centrocampista. Recupera palloni, corre per tutti, regala pure a Dele-Bashiru l’assist del vantaggio. Da applausi.

GUENDOUZI 7: Guida spirituale di una Lazio d’assalto che vuole mangiarsi ogni pallone. Il palo gli nega la gioia del super-gol, l’avrebbe meritato per la dedizione assoluta alla causa.

TCHAOUNA 6: Primo tempo confortante, entra nelle azioni decisive, peccato che non riesca a inquadrare la porta da fuori. Nella ripesa rischia un tunnel senza senso prima di essere sostituito.

Dal 63’ ISAKSEN 5,5: Graziato sul fallo su Cuadrado, era in diffida. Loookan lo sorprende alle spalle sull’1-1.

CASTELLANOS 7: Non segna, però la sua è una partita di generosità e qualità. Fa salire la squadra, regge l’urto dei centrali dell’Atalanta, aveva regalato un assist d’oro a Dia.

Dall’84’ CASTROVILLI sv

ZACCAGNI 6,5: Lavoro prezioso, spesso oscuro perché non arriva al tiro come al solito, come nel passato. Viene colpito duro ed esce nella ripresa.

Dal 70’ DIA 5: Si divora il 2-0, è un errore pesantissimo visto quello che succede dopo.

ALL. BARONI 7: Brescianini cancella la soddisfazione per una vittoria che sarebbe stata pesantissima e strameritata, soprattutto per quanto mostrato fino all’intervallo. Alla distanza fanno la differenza le forze fresche dalla panchina.

ATALANTA(3-4-1-2): Carnesecchi 6,5; Djimsiti 6, Hien 5 (Kossounou 6,5), Kolasinac 6 (Brescianini 7), Bellanova 7; Ederson 6, De Roon 5, Zappacosta 6 (Cuadrado 6,5); Pasalic 5,5; De Ketelaere 5 (Zaniolo 6,5), Lookman 6,5. All.: Gasperini 6.

