Palermo, il direttore sportivo Foschi elogia Tare: "È un fenomeno"

Rino Foschi, attutale direttore sportivo del Palermo di cui è stato presidente nella stagione 2018-2019, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per discutere dei principali temi sportivi. Foschi ha analizzato i ds di diverse squadre italiane: "Per me Paratici è all'ultimo anno, deve provare un'avventura in Inghilterra. Marotta? La Juventus ora è in sofferenza, Marotta voleva fare altro ma s'era spezzato qualcosa tra lui e Agnelli, in particolare sulla questione dei conti. Giuntoli ha dimostrato di aver fatto il salto triplo, Sartori è una persona seria e un altro bravo ds, Tare è un fenomeno".

