Delio Rossi: "La Lazio deve proiettarsi in una nuova dimensione. E sul doppio impegno..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex allenatore della Lazio Delio Rossi si è espresso anche sul momento della squadra di Inzaghi, impegnata in Serie A e Champions League: "Credo che dovrebbe proiettarsi in una nuova dimensione: quella di pensare di poter lottare ogni anno per giocare la Champions, altrimenti devi mettere in conto che rischi di pagare qualcosa in Serie A. Doppio impegno? Più che la rosa il problema che quando torni in Champions dopo tanti anni rischi di pensare solo a quella e penalizzare il campionato".

