Roma, troppi casi Covid in squadra: niente Nazionale per Mkhitaryan

Sono 5 i casi Covid nella prima squadra della Roma. Per questo motivo la Nazionale armena ha deciso di non convocare il centrocampista giallorosso Mkhitaryan. Boccone amaro per l'ex Arsenal che viene dalla tripletta segnata a Genova. L'annuncio è arrivato direttamente sui social: "Considerando la velocità con cui il Covid-19 si sta diffondendo e il protocollo di isolamento che deve osservare la Roma dopo gli ultimi casi confermati, Mkhitaryan non si unirà alla squadra in vista dei prossimi due match in programma".

