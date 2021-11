Pallone d’Oro, questa sera la premiazione: ecco dove vederla

Serata importante, quella di oggi, per il mondo del calcio. Staserà nella splendida cornice di Parigi si svolgerà la cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro. L’evento è giunto alla sessantacinquesima edizione, la premiazione si svolgerà in una location speciale: il Theatre du Chatelet. Nel 2019, ultima edizione prima della pandemia, a vincere il trofeo fu Messi.Quest'anno tra i candidati si ricorda la partecipazione anche di cinque calciatori italiani: Leonardo Bonucci, Gianluigi Donnarumma, Nicolo Barella, Giorgio Chiellini e Jorginho. Sarà possibile seguire l’evento tramite i canali di Sky Sport 24 a partire dalle 20 e Sky Sport Uno e Sky Sport Football a partire dalle ore 20:30.

