UFFICIALE - Rangnick è il nuovo allenatore del Manchester United

Ralf Rangnick è il nuovo allenatore del Manchester United. La notizia era nell'aria ma questa mattina il club inglese ha dato l'ufficialità, il tecnico tedesco raccoglierà l'eredità di Solskjaer. Queste le prime parole ai canali ufficiali della società: "Sono entusiasta di unirmi al Manchester United e sono già focalizzato per far sì che questa sia una stagione vincente. La squadra è piena di talento e c'è il giusto mix fra giovani e giocatori esperti. Tutti i miei sforzi per i prossimi sei mesi serviranno a migliorare questi giocatori a tirar fuori tutto il potenziale che hanno, sia a livello individuale che di squadra. Oltre a questo aiuterò il club in un progetto più a lungo termine come consulente".

