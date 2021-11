Lazio, un disastro lontano dall'Olimpico: i numeri in trasferta sono da retrocessione

La Lazio fuori dalla sua comfort zone è spaesata, nuda di ogni certezza e presta il fianco agli avversari, di qualsiasi caratura tecnica. Messi a confronto, i numeri dei biancocelesti in casa e in trasferta sono evidenti: all'Olimpico la squadra di Sarri ha un rendimento da Champions, fuori casa i dati dicono retrocessione. Come ha ricordato Pierluigi Pardo durante la sua elecronaca, con la sconfitta di stasera i capitolini hanno fatto 2 punti nelle ultime 6 partite in trasferta (2 pareggi e 4 sconfitte).

DIFESA DI BURRO - La maggior parte dei problemi sono riconducibili alla difesa: contro il Napoli è stata l'undicesima volta di fila in cui i biancocelesti hanno subito gol. Il brutto momento della Lazio è evidenziato anche da altri dati ripensando anche alla sconfitta arrivata in casa con la Juventus settimana scorsa. Non si perdevano due gare di fila da maggio 2021 (contro Roma e Sassuolo) e non si rimaneva a secco di gol per due match consecutivi addirittura da gennaio 2017 (contro Juventus e Chievo).

Pubblicato il 28/11 alle ore 23:53