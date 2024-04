Palmeiras, la presidente: "Felipe Anderson è voluto venire qui per il progetto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Felipe Anderson a fine stagione lascerà la Lazio si unirà al Palmeiras. Si tratta di un ritorno in patria per l'esterno, che per la seconda volta nella sua carriera dirà addio alla Capitale. In un'intervista al portale brasiliano ge, la presidente del club biancoverde Leila Pereira ha raccontato l'affare dell'ingaggio dell'ex West Ham. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Era una trattativa che andava avanti da tempo e la sua riservatezza rappresenta il livello di professionalità che abbiamo qui al Palmeiras. Sono stata molto soddisfatta del modo in cui si è svolto l'intero affare e spero che i prossimi si svolgano allo stesso modo. Felipe Anderson è un grande acquisto, ha preferito venire in Brasile per il progetto Palmeiras e per la credibilità che ha il club. I miei atleti, i miei professionisti, hanno fiducia in me, sanno che quello che faccio è il meglio per il Palmeiras e porterò avanti i miei impegni con tutti loro. È questo ciò che fa venire voglia agli atleti di giocare qui per noi".