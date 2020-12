Paolo Rossi, svaligiata l'abitazione di Bucine durante il funerale

Brutto e assurdo episodio accaduto nella giornata di oggi: mentre si svolgevano i funerali di Paolo Rossi, l'ex campione del mondo idolo dell'Italia dell'82, la sua casa di Bucine è stata svaligiata. Come riportato dall'Ansa infatti quando la moglie Federica è tornata a casa ha trovato l'abitazione sottosopra proprio a seguito del furto. Da quanto appreso oltre all'orologio di Rossi sarebbero stati portati via anche dei soldi in contanti per un valore di un centinaio di euro. Sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine.

