Papadopulo: "La Lazio ha superato il suo momento critico. Reina? Ha portato positività"

Ex calciatore ed ex tecnico della Lazio, Giuseppe Papadopulo è intervenuto ai microfono di Radiosei per dire la sua sul momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi: "Ultimamente la squadra di Inzaghi ha vinto cinque partite di fila, prima di queste cinque gare abbiamo perso la gara contro l'Udinese, se non avessimo perso quella avremmo parlato di 40 punti e terzo posto assoluto. Credo che la Lazio abbia superato il momento critico e che oggi abbia ripreso il cammino iniziato prima del Covid. Reina ha portato positività all'interno dello spogliatoio, rispetto, serietà, tutte quelle cose che poi all'interno del gruppo sono importanti. Muriqi lo sto seguendo, se è stato preso è evidente che chi lo ha preso sa che è un giocatore di valore. Musacchio? In una rosa come quella della Lazio può dare il suo contributo. Inzaghi è una persona di valore sotto tutti i profili, Lotito senz'altro lo farà rimanere alla Lazio".

