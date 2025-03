Papaleo: "Nasco tifoso dell'Inter, ma ho seguito anche il Napoli. Ora amo la Roma"

Per il suo nuovo film U.S. Plamese dei Manetti Bros, l'attore Rocco Papaleo è stato ospite di Propaganda Live con Diego Bianchi. In particolare ha raccontato la sua evoluzione da tifoso, nata con l'Inter, continuata con il Napoli e finita con la Roma. Queste le sue parole: “Nasco e cresco tifoso dell’Inter. Giocavo a pallone, l’Inter era la mia squadra. Poi mi trasferisco a Roma per l’università, inizio la scuola di recitazione e piano piano mi allontano dal calcio, come se mi fossi ‘riverginato’. Io tifoso del Napoli? Non col cuore, ma col cervello. Rimasi affascinato dalla festa dello scudetto, da quella Napoli magica”.

“Nel 2000 il calcio era diventato un business, non mi appassionava più. Ma in semifinale contro l’Olanda, quel ragazzo biondo - Francesco Totti - va sul dischetto, strafottente ma leggero, e fa il cucchiaio a Van der Sar. Quel gesto mi ha riconciliato con il gioco, con la bellezza del calcio. Ho avuto una cotta per Totti. E poi, lo ammetto, anche per colpa delle cattive amicizie, Valerio Mastandrea in primis. Mi ha trascinato allo stadio, e ora sono romanista fracico. Da lì non si torna indietro”.