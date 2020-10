Paparelli, Gabriele ricorda papà Vincenzo: "41 anni sono passati, mi manchi" - FT

Non potrà mai dimenticare quel giorno Gabriele che nel 1979 era poco più di un bambino. Papà Vincenzo gli aveva trasmesso la passione per la Lazio ma il 28 ottobre non lo portò all'Olimpico, era troppo pericoloso. Con questo pensiero il figlio Gabriele ha voluto ricordare suo papà che in quel maledetto giorno non tornò più a casa. "Ti prego papà portami con te a vedere la Lazio... Oggi no è pericoloso!! Papà ti porta la prossima... Ok papà non vedo l'ora. Sono passati 41 anni ma manchi ancora tanto".

