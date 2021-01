Paparelli, un tifoso giallorosso offende il ricordo di Vincenzo e il figlio Gabriele risponde... FOTO

Lo sfottò è parte importantissima del derby, chi vince lo fa, chi perde lo riceve. E' così da sempre e così per sempre sarà, a volte purtroppo c'è chi non riesce a rimanere in ambito calcistico e allora tocca corde dolorose e che nulla c'entrano con una semplice partita. Purtroppo Gabriele Paparelli, figlio dell'indimenticato Vincenzo ucciso da un razzo proprio durante una stracittadina, negli anni ha subito ogni tipo di offesa da parte del tifo giallorosso che spesso rievoca quel maledetto pomeriggio. Lo stesso è accaduto in occasione di questo derby vinto dalla Lazio: tra i vari commenti un utente ha infatti messo in mezzo nuovamente la morte di Vincenzo al quale Gabriele ha risposto: "Non serve più querelare, ormai mi resta solo farvi vedere chi sono...Non è che quando perdiamo noi ci mettiamo a insultare...Sono fatti così". Una risposta in pieno stile biancoceleste.

