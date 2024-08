Parigi 2024 | Atletica, la Mangione porta l’Italia in finale! E Paul…

Alice Mangione ha trascinato l’Italia in finale nella 4x400 mista, chiudendo alle spalle di Gran Bretagna e Olanda. Ottima prova quella messa in atto dall’azzurra e tifosa della Lazio insieme a Luca Sito, Anna Molinari e Edoardo Scotti, hanno raggiunto il terzo posto nella batteria col crono di 3:11:59.

In finale anche un altro supporter biancoceleste, Tommy Paul nel doppio di tennis. Lo statunitense però gareggia per il bronzo in coppia con Fritz. Si contenderanno il terzo gradino del podio con i cechi Pavlásek e Machac.

