Parma, domani la ripresa a porte aperte: Kulusevski in dubbio per la Lazio

Dopo il pareggio in rimonta con il Cagliari, il Parma inizierà domani pomeriggio la settimana di avvicinamento al match con la Lazio. Martedì alle 14:30 la squadra di D'Aversa svolgerà una seduta a porte aperte. Tanti i dubbi per il mister ducale in vista della partita di domenica alle 18. Dovrebbe tornare Karamoh dopo quasi tre mesi, mentre gli altri calciatori dell'infermeria andranno valutati. Gli occhi sono tutti su Dejan Kulusevski. Il giocatore è vicino al rientro, ma difficilmente domenica partirà dal primo minuto. Discorso simile per Scozzarella, mentre Inglese e Sepe saranno ancora ai box.

