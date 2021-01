Parma, gli innesti in vista della Lazio: visite mediche per Conti, si complica Benatia

Sviluppi importanti per il calciomercato in casa Parma. L'affare per Andrea Conti in prestito dal Milan è in dirittura d'arrivo con il giocatore che è arrivato in città per svolgere le visite mediche. Domani, giorno della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, svolgerà il primo allenamento con il gruppo e potrebbe strappare una convocazione per il match dell'Olimpico. Si complica invece l'arrivo di Benatia. L'Al Duhail, club proprietario del suo cartellino, ha stoppato il suo trasferimento almeno fino a giugno secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà.