Parma - Lazio, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Baroni

Archiviato il pareggio a reti bianche contro il Ludogorets, la Lazio riporta la sua attenzione sul campionato. Ad aprire il mese di dicembre c'è la sfida contro il Parma di Pecchia al Tardini, in programma domenica 1 alle ore 15. Dopo il turnover europeo Baroni pensa a stravolgere l'undici iniziale ripartendo dai titolari. Di fronte a Provedel, che torna tra i pali, riprendono il loro posto Lazzari, Gila e Romagnoli, rientrato dopo un problema al polpaccio. A sinistra Pellegrini è costretto agli straordinari visto l'infortunio di Tavares, che sarà a disposizione in una delle due gare contro il Napoli. Scontata la mediana a causa del forfait sempre più probabile di Vecino, che ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra giovedì sera. Spazio quindi alla coppia Guendouzi - Rovella. Il vero dubbio è sulla trequarti, in particolare nella zona centrale. Sono in quattro per un posto: Dia, molto dolorante per una distorsione alla caviglia destra, Pedro, uscito stremato dall'impegno europeo, Noslin, che non sta convincendo in quel ruolo, e Dele-Bashiru, a parte negli ultimi giorni per un affaticamento. In leggero vantaggio c'è lo spagnolo, ma occhio alle sorprese. Sulle fasce sono pronti a muoversi Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra. Unica punta il Taty Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Patric, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin, Dia. All.: Baroni.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny. All.: Pecchia.