Parma, Sepe: "La Lazio ha avuto la fortuna di segnare subito" - VIDEO

La Lazio riparte e si sbarazza facilmente del Parma. Nulla ha potuto Sepe contro i due tiri in diagonale di Immobile e Marusic. Il portiere gialloblù è intervenuto in mixed zone: "Abbiamo fatto una partita normale, quella che ci aspettavamo di fare. Loro sono una grande squadra e poi hanno avuto la fortuna di fare gol subito. Nonostante ciò siamo stati in partita e abbiamo avuto qualche occasione per il pareggio. Il secondo tempo è stata una partita diversa, loro hanno avuto più palleggio, addormentando un po' il gioco. Nonostante ciò siamo stati in partita. Nel primo tempo la partita è stata più frizzante, nel secondo la Lazio è stata brava a gestirla. Dopo il secondo gol poi siamo calati, del resto avevamo una squadra forte davanti. La Lazio non mi è sembrata in crisi. Sono bravi nel palleggio, hanno tanti giocatori tecnici".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

LAZIO - PARMA, LE PAGELLE DE LALAZIOSIAMONOI.IT

LAZIO - PARMA, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

TORNA ALLA HOME PAGE