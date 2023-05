Paura per Alessio Cerci, minacciato con una pistola: la reazione dell'ex giocatore

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Episodio di cronaca che ieri ha coinvolto Alessio Cerci, ex giocatore di molti club in Serie A tra cui Roma, Fiorentina e Milan. L'ex calciatore, mentre passeggiava per Roma, è stato avvicinato e bloccato da due uomini che gli hanno puntato un'arma contro per provare a derubarlo dell'orologio che aveva al polso. Cerci è stato lucidissimo, si è accorto che si trovava davanti ad un'arma giocattolo e poi ha insultato i due malviventi prima di allontanarsi senza conseguenze.

Lo stesso Cerci ha poi denunciato alle forze dell'ordine che hanno già avviato le indagini utilizzando i filmati delle telecamere presenti in zona. L'ex giocatore ha fornito l'identikit dei due che ora sono ricercati per tentata rapina. A riportarlo è Il Corriere della Sera