Pedro Neto, rimpianto biancoceleste? Le migliori giocate dell’attaccante portoghese - VIDEO

Pedro Neto è uno dei più grandi rimpianti della Lazio nella storia recente? Probabilmente si. Il club capitolino lo prelevò nel 2017 dal Braga, ma in maglia biancoceleste l'attaccante portoghese non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale. Con la Lazio ha totalizzato solo 5 presenze in gare ufficiali prima di essere ceduto al Wolverhampton a titolo definitivo. Con i Wolves, ha collezionato 79 presenze condite da 10 gol e 10 assist. Lo stesso Pedro Neto, gravemente infortunato per un infortunio alla caviglia, ha pubblicato, sul suo profilo Twitter, un video con le sue migliori giocate da quando veste la maglia del club inglese.