Petruzzi sulla polemica Pellegrini-Immobile: “Sono due amici, i social sono la rovina”

Nel giorno del trentunesimo compleanno di Ciro Immobile, il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in compagnia del bomber biancoceleste per auguragli un buon compleanno. Sui social e non solo si è accesa la polemica contro il numero 7 giallorosso e a Trigoria è apparso lo striscione: "Pellegrini non è il mio capitano". Tutto ciò per aver postato un ricordo con un suo amico, calciatore della squadra rivale. L'ex difensore della Roma, Fabio Petruzzi è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per commentare l'accaduto: "Eccessivo. Oggi i social sono la rovina, ma al di là di questo non ci trovo nulla di male in quel post. Non è perché uno gioca nella Lazio non può esserci amicizia fuori dal campo. Hanno fatto tanta Nazionale insieme poi, non ci trovo niente di male".

