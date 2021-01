Pino Capua: "Muriqi va aspettato. Atalanta? A Bergamo temono la Lazio"

Pino Capua è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua in merito ai prossimi impegni della Lazio: "Nessuno credeva nella ripresa di Lulic e invece è riuscito a tornare in campo. Quando si è fatto male Luiz Felipe ero a Frosinone e subito ho avuto la sensazione che fosse una cosa grave. Era settembre, ora siamo a gennaio e spero che siano sufficienti quattro mesi. Musacchio? E' un acquisto che mi piace, per me è un ottimo giocatore. Se l'hanno preso ci sono delle garanzie che possa giocare al meglio. Muriqi? Bisogna sempre ricordare che ha avuto il Covid e poi è stato infortunato, ha fatto vedere delle cose, passo passo sta migliorando e sono fiducioso. Chiunque indossi la maglia della Lazio deve essere sempre amato e rispettato. Reina invece mi è sempre piaciuto, e mi piace anche il tipo di gioco che fa fare alla squadra, certamente Strakosha sta soffrendo questa situazione ma l'anno scorso era titolare senza nessun tipo di concorrenza. Questo è un campionato strano, c'è tanto da giocare e la Lazio ha la possibilità di arrivare al quarto posto. Atalanta? Saranno due gare diverse perché una è una gara secca e l'altra è una gara di campionato. A Bergamo temono la Lazio quindi dico che sarà dura anche per loro".

PAIDEIA - Lazio, ecco Musacchio: arrivo in clinica per le visite di rito - FT&VD

PRIMAVERA - Lazio attesa dai sorteggi di Youth League: ecco come e quando si terranno

TORNA ALLA HOME