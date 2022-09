"Pino Wilson, dove tutto è cominciato": primo memorial per il "Capitano"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ad appena sette mesi dall'improvvisa scomparsa, si gioca il primo memorial dedicato all'indimenticato capitano della Lazio del primo scudetto Pino Wilson. Il condottiero della storica "Banda Maestrelli" sarà ricordato in un match che si svolgerà venerdì 23 settembre alle ore 16:00 presso lo storico Campo Maestrelli in zona Tor di Quinto. Si tratta del luogo che per antonomasia custodisce i ricordi e gli aneddoti di quel gruppo che riuscì a conquistare il titolo nazionale. L’evento, è stato organizzato dai figli del capitano James e Gilda Wilson insieme ad Elisa Di Iorio.

Per omaggiare il campione d’Italia biancoceleste del ‘74 scenderanno in campo due squadre vicine all’indimenticato difensore: da una parte ci saranno gli “Amici di Pino”, rosa composta da ex campioni, giornalisti e addetti ai lavori che hanno conosciuto ed apprezzato le gesta del Wilson campione e, soprattutto, uomo; dall’altra la “Nazionale Attori”, che Pino ha allenato nel corso della sua carriera.



A cantare l'inno laziale non mancheranno Velia Donati insieme al figlio Alan che di recente ha scritto un nuovo brano per la Lazio, accompagnati da Tony Malco. Al Memorial prenderà parte anche una rappresentanza della vecchia guardia degli Irriducibili, sempre affettivamente presenti. Main sponsor dell’evento sarà “Distretti Ecologici” legati al Capitano da un rapporto di stima e affetto.

L'evento si svolgerà in forma rigorosamente privata.