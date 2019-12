Pippo Inzaghi: "Simone è il Ferguson della Lazio. Poi se vincesse oggi..."

Brothers in arms. Fratelli spaziali, quelli di famiglia Inzaghi. Un tempo calciatori sulle vette del calcio nazionale, oggi allenatori con un percorso diverso ma egualmente importante. Mentre la Lazio di Simone veleggia al terzo posto in Serie A, infatti, il Benevento di Pippo sta ammazzando il campionato cadetto. Seconda e terza distano rispettivamente 9 e 11 punti, un bottino che tranquillizza e permette all'ex bomber del Milan di parlare anche della corsa scudetto in Serie A: “È un bella lotta. L'inter combatte, anche se la Juventus resta la favorita. Poi se mio fratello riuscisse a fare risultato stasera...” - ha detto Pippo ai microfoni di Radio Anch'Io Sport - “Se mio fratello è il Ferguson della Lazio? Beh, Simone sta facendo qualcosa di straordinario. Alla Lazio sta bene perché è casa sua, devo fargli i complimenti. Quella contro il Cagliari di stasera sarà una gara difficilissima, anche se penso che i biancocelesti abbiano tutto per dire la loro in campionato. Inter e Juventus sono di un'altra categoria, ma nel caso in cui Simone riuscisse a entrare in Champions sono sicuro che farebbe bene”.

