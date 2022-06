Piscedda: "Milinkovic importante per la Lazio. Top club? Ecco cosa gli manca"

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di TMW News, Massimo Piscedda ha parlato della Lazio. L'ex calciatore, in particolare, si è espresso sul mercato: "Sono partiti tre titolari e dunque la priorità è sostituirli e prima lo fai meglio è. Se parte Acerbi e lo sostituisci con Romagnoli non dico che siamo sullo stesso piano ma Romagnoli ha sette anni in meno. Poi però deve fare i bei campionati di Acerbi, a parte l'ultimo. Marcos Antonio? È una mezzala con qualità brasiliana, mi piace. Ha anche sufficiente interdizione e può starci bene in un centrocampo della Lazio che è già di qualità".

MILINKOVIC E CARNESECCHI - "È un grande giocatore per noi della Lazio, ma gli manca quel profilo internazionale che ci vuole per le big, non ha quel pedigree di chi ha giocato 5-6 edizioni della Champions. Carnesecchi? Ottimo profilo, ha solo giocato in B e non in A e deve confermarsi in una categoria diversa. In B tirano certi giocatori, in A altri, ma Carnesecchi, ripeto, è un ottimo profilo e sarebbe un bell'investimento per il futuro. Certo, questo suo infortunio pregiudica le scelte perché la Lazio ha bisogno di un portiere subito pronto"