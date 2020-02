Platini: "Var? Non serve a nulla. Salva solo i dirigenti arbitrali"

Var sempre al centro del dibattito. Un bene o un male? Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei ha provato a rispondere l'ex presidente della Uefa Michel Platini: "Le regole del calcio le stabilisce da cento anni l'International Board, siamo a livelli di consuetudine. Una questione di potere, chie ce l'ha non lo vuole dividere con altri. Var? L'ho detto dal primo minuto, non me la sono tenuta per me. Ho dichiarato la mia opposizione alla tecnologia soprattutto se usata in questo modo. Il calcio non può essere arbitrato dal video, la televisione falsa la percezione degli episodi. Il fallo deve essere valutato da vicino e in tempo reale. Il Var uccide anche l'emozione del gol, per un calcio più giusto serve un buon arbitro. Le polemiche su questa tecnologia non sono esclusiva italiana, ma di tutta Europa. Il Var non risolve le cose. Cazzata? Confermo. Esiste per salvare i dirigente arbitrali. Oggi non si parla più dell'arbitro, ma del Var. Questo toglie responsabilità a chi gli arbitri li dirige".

LAZIO, ESODO BIANCOCELESTE A PARMA

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE