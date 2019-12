Politica / Brexit, nuove regole per cittadini Ue che entrano nel Regno Unito

La Brexit non è ancora entrata in vigore eppure il governo di Boris Johnson si sta preparando al trattamento dei cittadini Ue che vogliono trasferirsi o viaggiare oltremanica. Se nelle elezioni del 12 dicembre dovesse vincere il partito del premier, e venisse portato a termine il piano, tutti i cittadini europei che dal 1 gennaio 2021 vorranno entrare nel Regno Unito dovranno compilare preventivamente un modulo simile al cosiddetto Esta per superare il confine degli Stati Uniti. Bisognerà avere l'ok di ingresso tre giorni prima dell'arrivo in qualsiasi aeroporto, altrimenti si verrà rispediti a casa. La carta d'identità utilizzata sinora non sarà più sufficiente a superare la frontiera e sarà necessario il passaporto. Inoltre, gli europei con alcune condanne in passato saranno rispediti a casa. Inoltre con l'obiettivo che nessuno faccia il furbo scavallando i tre mesi di permanenza permessi dal visto turistico stile Esta, il ministero dell'Interno britannico attiverà un sistema di conteggio "In & Out", ossia un calcolo di quanti europei sono entrati e quanti sono usciti dal paese in un certo periodo di tempo.