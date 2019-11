Politica / Germania, Dresda proclama 'emergenza nazismo'

Il consiglio comunale di Dresda in Germania ha votato una delibera in cui viene dichiarata una 'emergenza nazismo'. Questa la motivazione: “Atteggiamenti e azioni antidemocratici, anti-pluralisti, contrari all’umanità e di estrema destra che arrivano fino alla violenza vengono apertamente alla luce a Dresda in maniera sempre più forte”. Il consigliere Max Aschenbach, che ha lanciato l’idea ha dichiarato: “La città ha un problema con i nazisti e dobbiamo fare qualcosa". L’atto è stato votato da Verdi, post-comunisti (Linke), Liberali (Fdp) e socialdemocratici (Spd), mentre a parlare di 'mera politica dei simboli' ed 'errore linguistico' è stato il partito cristiano-democratico (Cdu) di Angela Merkel.