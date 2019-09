Politica / Giustizia, Bonafede: "Entro il 31 dicembre la riforma"

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede insieme al premier Giuseppe Conte, il sottosegretario Andrea Giorgis e il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Palazzo Chigi hanno partecipato stamattina a un importante meeting in cui sono stati stabilite le prossime mosse. "Sono molto soddisfatto dell'incontro di questa mattina e di poter comunicare ai cittadini che stiamo rivoluzionando la giustizia italiana", queste le parole di Bonafede. Si è parlato del nuovo disegno di legge che avrà nel 31 dicembre la data di scadenza.

IL PENSIERO DI ORLANDO E BONAFEDE - Il punto di Orlando: "Abbiamo convenuto sulla necessità di una radicale riforma del Csm. Abbiamo condiviso l'impianto e gli strumenti per arrivare rapidamente ad un netto miglioramento del processo sia civile che penale anche sotto il profilo dei tempi". Gli obiettivi di Bonafede: "Non c'è la modifica della legge sulla prescrizione. L'obiettivo è quello di approvare la riforma entro il 31 dicembre e di questo sono molto orgoglioso: quando si lavora nell'interesse dei cittadini si trova sempre una piattaforma comune, che chiaramente deve essere discussa con i parlamentari. Il sorteggio per il Csm è l'unico punto di divergenza che dovrà essere approfondito. Per la riforma del Csm e su tutto quello che ne deriva in termini di incompatibilità occorre spezzare i legami tra politica e magistratura e combatterli per estirpare tutte le degenerazioni delle correnti della magistratura. Ho già cominciato a lavorare per avere norme molto rigide che impediranno sia la degenerazione delle correnti sia i legami tra politica e magistratura. Sul carcere ai grandi evasori siamo d'accordo come forze di governo che sarà un obiettivo, ma oggi non è stato oggetto di trattazione specifica".