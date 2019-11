Politica / Gualtieri: "Dal 1 gennaio asili nido gratis per maggioranza famiglie"

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in Senato ha parlato della Manovra, anticipando una novità sugli asili nido: "La misura consentirà la sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane, importante anche dal punto di vista del sostegno all'occupazione femminile. Si parlava della misura da settembre ma scatterà già dal primo gennaio. Modifiche? Il governo ha grande rispetto e disponibilità al dialogo e al confronto, penso e auspico che il lavoro parlamentare possa migliorare ulteriormente la manovra salvaguardando l'impianto e gli obiettivi".

CALO DELLO SPREAD - "Grazie al calo dello spread ci sarà un risparmio di 2,7 miliardi per l'anno in corso, che si può considerare ormai acquisito e di 6,7 miliardi nel 2020. Nel quadriennio 2019-2022 l'Italia può conseguire un dividendo di credibilità di circa 38,5 miliardi". Gualtieri è ottimista anche sulle prospettive di crescita del paese: "Le previsioni a breve per il quadro macroeconomico italiano, malgrado lo scenario internazionale, hanno di recente mostrato alcuni segnali incoraggianti e indicano un incremento anche nel quarto trimestre, che potrebbe non solo migliorare rispetto allo 0,1% previsto nella Nadef, ma dovrebbe dar luogo a un trascinamento positivo sulla crescita del 2020. Lo 0,6% di crescita appare ampiamente raggiungibile, anche prudente".