Politica / Isis, audio del nuovo leader: "Trump è un vecchio goffo"

L’Isis ha confermato ufficialmente la morte del suo leader Abu Bakr al Baghdadi, secondo quanto riportato dall’agenzia Amaq. Annunciato il nome del suo successore di cui non sono state pubblicate foto: si tratta di Abu Ibrahim al-Hashimi al Quraishi, descritto come un veterano della jihad. Confermata anche la morte del portavoce Abu al-Hassan al-Muhajir in un’azione congiusta delle forze statunitensi e curde distinta da quella che ha portato all’uccisione di al Baghdadi. Il nuovo portavoce in un messaggio audio di stette minuti ha invitato i seguaci a giurare fedeltà al nuovo califfo ed ha avvertito gli americani di non gioire perché "il nuovo califfo vi farà soffrire più di Al Baghdadi". Di Trump ha detto che "è un vecchio goffo, che la sera ha un'opinione e il mattino ne ha un'altra".