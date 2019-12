Politica / Legge elettorale, sì del governo a proporzionale corretto

Al termine del vertice sulla legge elettorale il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ha confermato le voci della vigilia. La maggioranza ha scelto un sistema elettorale proporzionale con correzioni per evitare la frammentazione. Viene definitivamente escluso un sistema maggioritario, compreso il doppio turno proposto inizialmente dal Pd. Entro fine anno sarà pronta la proposta di legge della e sarà incardinata in Parlamento per avviarne l'esame. Non si è ancora deciso se i correttivi saranno ottenuti attraverso uno sbarramento nazionale al 4 o 5%, o attraverso le circoscrizioni medio-piccole, per un sistema simile a quello spagnolo. La maggioranza tornerà a riunirsi per sciogliere questo ultimo punto la prossima settimana.