Politica / Nuovo statuto per la Lega. Salvini: "Il sogno di Bossi non è morto"

Dopo un congresso lampo la Lega chiude un capitolo della sua storia. Per alzata di mano e all'unanimità è stato approvato il nuovo statuto che modifica quello federale del movimento fondato da Umberto Bossi nel febbraio 1991. Questo il succo dell'intervento del leader Matteo Salvini: "Siamo nel 2019 e il fatto che la Lega sia un movimento nazionale mi sembra ormai chiaro ed evidente. Il sogno di Umberto Bossi non è morto. Non riusciranno a fermarci. Caso Gregoretti? Non penso che questi giudici attacchino me, attaccano un popolo. Non c'è in ballo la libertà personale di Salvini è un attacco alla sovranità nazionale, al diritto alla sicurezza e alla difesa dei confini. Processateci tutti. Siamo l'ultima ancora di salvezza per il popolo cristiano occidentale. Quando saremo al governo cancelleremo i senatori a vita. La nuova Lega? Serve un movimento snello, al passo con i tempi. Abbiamo il 30% dei voti, non possiamo ragionare come se avessimo ancora il 3%. Bisogna aprire con intelligenza".