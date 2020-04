Pordenone, Vogliacco: "Miha mi ha fatto amare la Lazio, sarebbe un sogno giocarci"

Alex Vogliacco, difensore del Pordenone, cresciuto calcisticamente nel settore della Juventus, non è soltanto un calciatore di belle speranze per il nostro calcio, ma è anche il fidanzato di Virginia Mihajlovic, la figlia di Sinisa. Nella rubrica Instagram "B at Home", Riccardo Mancini, giornalista di Dazn, il difensore ha raccontato del suo rapporto con l'ex calciatore della Lazio, e dei suoi sogni per il futuro: "Un sogno? Nella famiglia della mia fidanzata sono tutti laziali, mi hanno fatto innamorare della tifoseria della Lazio. Per questo mi son detto che uno dei miei obiettivi futuri, è quello di giocare con la Lazio. Mihajlovic? Mi parla spesso della Lazio, poi i figli vanno sempre allo stadio perchè sono grandi tifosi. Mi sono appassionato anche per quello. Il mio rapporto con lui è bellissimo. All'inizio avevo un po' di ansia perché c'è questo credo che sia un tipo duro, invece non è assolutamente così. Tratta meglio me che i suoi figli si può dire. Gli voglio davvero tanto bene, lui è un padre incredibile, è molto presente ed affettuoso. A livello tecnico ogni tanto mi dà qualche consiglio per aiutarmi a crescere. Gli piace la mia tipologia di calcio. Non mi ha mai sfidato sulle punizioni, ogni tanto gioca a padel, tennis e a ping pong, dove è imbattibile. Competitivo al massimo anche in questo campo (ride ndr)".



