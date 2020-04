Calciomercato Lazio, il Barcellona insiste per Luiz Felipe: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Barcellona non molla Luiz Felipe. I catalani hanno inserito il brasiliano nella lista dei desideri per l'estate. Sembrava solamente un rumors, ma dalla Spagna fanno sapere che l'interesse è reale. Il rinvio delle Olimpiadi e lo sto dovuto al coronavirus potrebbe essere un ostacolo per l'affare, ma il club blaugrana sembra essere convinto. La Lazio, ovviamente, reputa il giovane italo-brasiliano un punto fermo della propria retroguardia. La giovane età, l'eleganza e le caratteristiche tecniche hanno convinto società e Inzaghi che non vorrebbero mai privarsi dell'ex Salernitana. Sul tavolo c'è il discorso rinnovo contrattuale con l'attuale accordo in scadenza nel 2022. I biancocelesti vorrebbero quasi raddoppiare l'ingaggio, attualmente vicino al milione di euro, e spostare la scadenza al 2025. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Barcellona potrebbe mettersi in mezzo e sarebbe pronta a offrire tra i 30 e i 40 milioni di euro. Una cifra davvero importante per un difensore, anche se i capitolini valutano leggermente di più il suo cartellino (dai 40 in sù). La trattativa per il rinnovo contrattuale va avanti e nel frattempo i catalani rimangono alla porta. La Lazio e Luiz Felipe riusciranno a resistere alle tentazioni catalane?